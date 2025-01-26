شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس حى مصر القديمة بحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ظهر اليوم، جولة مفاجئة على حى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا فى المركز التكنولوجى لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التى يقدمها الحى، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين، وتعرفت من رئيس الحى ومدير المركز التكنولوجى على أعداد الطلبات التى تم إنجازها فى هذا الملف وأهم المشكلات التى تم رصدها.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحى بضرورة التواجد على مدار اليوم فى مقر المركز التكنولوجى لمتابعة سير العمل فى جميع الخدمات التى يطلبها المواطنين، خاصة بعد تلقيها بعض الشكاوى خلال زيارتها للحى بوجود تأخير وعدم انهاء لبعض الطلبات المختلفة.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على تدوين جميع البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بشكاوى لها خلال زيارتها للحى، ووجهت قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة باستمرار متابعة الشكاوى التى قدمها المواطنين لسرعة حلها والعرض عليها عقب الانتهاء من حل المشكلات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح على مخالفات البناء يأتى على رأس أولويات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه سيتم تقييم جميع رؤساء الأحياء والمراكز وسكرتيرى العموم وسكرتير العموم المساعدين خلال الفترة الحالية وفقاً لمعدلات الإنجاز فى هذا الملف وقدرتهم على حل أى مشكلات أو معوقات أمام المواطنين الراغبين فى التصالح للانتهاء من فحص جميع الملفات الموجودة وحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل فى ملف التصالح ودفع وتيرة العمل والتغلب على أى تحديات.