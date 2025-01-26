شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بالرقم القومى للترم الأول .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان النتائج في عدد من المحافظات الأخرى.

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل (من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام)، وطرق الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وبعد إعلان النتائج، يمكن لأولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي، الحصول على نتيجة الترم الأول برقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال المدرسة التابع لها الطالب، أو من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

وتعلن نتائج الطلاب مضاف إليها درجات الطالب فى امتحانات الشهر التى تمت خلال العام الدراسى وأيضًا درجاته فى المواظبة والسلوك وأعمال السنة ودرجات التقييمات التى تمت خلال الترم الأول، وتعد نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى يؤديها الطلاب نهاية العام الدراسى الجارى.



