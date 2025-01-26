شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان لجيش الاحتلال عن أحداث الجنوب اللبنانى.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى- فى أول بيان له عقب اندلاع المواجهات الدامية مع أهالى الجنوب - في وقت سابق اليوم قامت قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها".

تابع: "كما تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد أن تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق معهم في هذه الاثناء في الميدان".

أضاف: "ينتشر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان".

ختم: "سيعمل الجيش الإسرائيلي لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وعلى صعيد متصل ، رفعت إسرائيل حالة التأهب فى منظومات دفاعها الصاروخية فى الشمال مع الحدود اللبنانية الجنوبية .

ومن جهة ثانية؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان إلى 11 شهداء و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم على الأهالي العائدين إلى قراهم جنوب لبنان.