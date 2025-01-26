شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: لا عودة لسكان غزة إلى الشمال حتى إغلاق ملف المحتجزة أربيل يهود والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب نتنياهو: تقرر عدم الموافقة على عودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى إغلاق ملف المحتجزة أربيل يهود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، الذي يمثل مخالفةً وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس، أن الاحتلال يتلكأ بذريعة المحتجزة أربيل يهود، رغم أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها.

واحتشد آلاف النازحين في وسط غزة استعدادًا للعودة إلى شمال القطاع، وقضوا ليلتهم على قارعة الطريق وافترشوا الأرض، بانتظار أن يوافق الاحتلال على مرورهم كما كان متفقًا عليه، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع من الاقتراب من حاجز نتساريم، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من يقترب منه.