شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب انسحاب ترامب من الصحة العالمية ولماذا يرغب في العودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الرئيس دونالد ترامب أنه قد يفكر في العودة إلى منظمة الصحة العالمية إذا خضعت المنظمة لتغييرات كبيرة، يأتي هذا التصريح بعد أن أعلن ترامب خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة كورونا، وينبع استياء ترامب من مساهمة الولايات المتحدة مالياً أكثر من الصين، على الرغم من عدد سكان الصين الأكبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه قد يفكر في إعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من الوكالة الصحية العالمية بسبب ما وصفه بسوء التعامل مع جائحة كورونا وأزمات صحية دولية أخرى .

وأضاف ترامب، في تجمع حاشد في لاس فيجاس ربما نفكر في فعل ذلك مرة أخرى، كان ترامب قد انسحب من منظمة الصحة العالمية حيث أعلن ترامب عن هذه الخطوة يوم الاثنين بعد أن أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في البيت الأبيض.



الولايات المتحدة هي الداعم المالي الأكبر لمنظمة الصحة العالمية، حيث تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها، وكانت ميزانية منظمة الصحة العالمية لعامي 2024 و2025 الأخيرة 6.8 مليار دولار.



وقال ترامب للحشد في لاس فيجاس إنه غير سعيد لأن الولايات المتحدة دفعت لمنظمة الصحة العالمية أكثر من الصين، التي يبلغ عدد سكانها أكبر بكثير.

وأضاف أنه سيطلب من السعودية استثمار نحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 600 مليار دولار تعهدت السعودية باستثمارها.



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لترامب الأسبوع الماضي إن المملكة تريد استثمار 600 مليار دولار في توسيع الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.