شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: إعادة تصميم المجال الجوى المصرى لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تتبنى رؤية طموحة نحو التطوير وتحديث المطارات، بما يلبي الطلب المتزايد على حركة السفر ويواكب النمو السياحي والاستثماري في مصر، هذا وتواصل الوزارة الاهتمام بتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز من تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك استيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامى المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل، ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية وفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني من خلال (بنية تحتية - تأهيل فني – إعادة هيكلة المجال الجوي).

وأكد وزير الطيران المدني، خلال الاحتفال بمناسبة مرور 95 عامًا على نشأة الطيران المدني المصري، التعاقد مع كبرى الشركات بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتحقيق رضاهم الكامل بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي تطلعات واحتياجات المسافرين المتزايدة، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع إحدي شركات المحمول لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) في مطار القاهرة الدولي لتوفير تجربة اتصال سلسة للمسافرين وموظفي المطار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة تدريجيًا بعدد غير مقيد من الساعات..

كما تم تجهيز صالات مطار القاهرة الدولي بأكشاك مخصصة للإشارة إلى توفر الخدمة، فضلًا عن تركيب شاشات لمس تفاعلية حديثة تعرض خرائط مفصلة للمطار يتم تركيب 8 شاشات كمرحلة أولى في مباني الركاب (2 و3) وتعمل بواسطة مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع توفيرها بعدة لغات لضمان تجربة سفر مريحة ومتكاملة ومناسبة لجميع الزوار.