شكرا لقرائتكم خبر عن تصل القاهرة الكبرى فى هذا التوقيت.. خرائط الأمطار المتوقعة وفرص حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى توقعات فرص الأمطار حتى نهاية اليوم، وذلك تزامنا مع تعرض عدة مناطق لأمطار متفاوتة الشدة تختلف من مكان لآخر.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة كما يلى :



أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة.

أمطار تمتد خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



ويسود اليوم الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الإسكندرية، وبورسعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومدن القناة.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على الإسكندرية وبورسعيد والوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.