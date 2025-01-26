شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج فى مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تنظيم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم بمسجد الحسين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزيرا البيئة والتنمية المحلية يشهدان حفل يوم البيئة الوطنى بشعار مصر خضراء مستدامة
انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة البيئة، بيوم البيئة الوطنى لعام 2025، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل".
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.
مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية تصل إلى 50% بمناسبة عيد الطيران
فى ضوء احتفالات وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدني المصري 95، شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري فى الاحتفالات من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.
أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية وزارة البيئة، بيوم البيئة الوطنى لعام 2025، تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل".
تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.
أصدر الجيش اللبناني بيانه الأول عقب انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتى انتهت اليوم الأحد، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى الـ 27 من نوفمبر الماضى.
قال مسؤولون فلسطينيون بغزة، إننا كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة الثامنة صباحا إلا أنه يصر على عدم تنفيذ التزاماته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا، الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في انحاء الجمهورية.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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