شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتابع مع الوسطاء منع الاحتلال للنازحين من العودة.. وأربيل يهود حية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس اليوم الأحد، أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال الاسرائيلي عودة النازحين من الجنوب إلى شمال غزة ، الذي يمثل مخالفة وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان لها إن الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها.

وحملت حماس الاحتلال مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنها تتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية التوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين.

