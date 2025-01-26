شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بعد قليل، إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتنطلق القافلة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.



