شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لبنانية تفتح ذراعيها لرصاص الاحتلال دفاعا عن منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد تقشعر له الأبدان، وقفت سيدة من جنوب لبنان فاتحة ذراعيها لرصاص الاحتلال، حيث هدد جيش العدو الإسرائيلي فى جنوب لبنان، الأهالى بعدم العودة الى منازلهم؛ فيما أصرت السيدة على الدخول إلى منزلها متحدثة إياهم بشكل مباشر، قائلة: "قوص عليا" والتى تعنى "اطلق الرصاص".

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة وهى تدافع عن أرضها ومنزلها جنوب لبنان.

وأطلق الجنود النار باتجاه جموع المواطنين، لكن هذه السيدة رفضت التراجع وبقيت متواجدة قبالة القوة الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في مواجهات بين أهل الجنوب وقوات الاحتلال الإسرائيلى إلى 47 .

وقالت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تسجيل 3 شهداء وإصابة 44 آخرين بالرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.