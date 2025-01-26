شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة اعتداءات الاحتلال فى الجنوب لـ47 شهيدا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 12:05 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في مواجهات بين أهل جنوب لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلى إلى 47 .

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم تسجيل 3 شهداء وإصابة 44 آخرين بالرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.

وجاء توزيع الضحايا فى الجنوب كالتالى :

- شهيد في عيترون و11 جريحاً

- شهيد في بليدا وجريح

- شهيد في حولا و10 جرحى

- ⁠3 جرحى في العديسة

- 12 جريحا في كفركلا

4 جرحى في ميس الجبل

- جريح في مركبا

- جريح في بنى حيان

- جريح فى رب تلاتين