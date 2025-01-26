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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة اعتداءات الاحتلال فى الجنوب لـ47 شهيدا وجريحا

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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة اعتداءات الاحتلال فى الجنوب لـ47 شهيدا وجريحا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إيمان حنا

الأحد، 26 يناير 2025 12:05 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في مواجهات بين أهل جنوب لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلى إلى 47 .

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم تسجيل 3 شهداء وإصابة 44 آخرين بالرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.

وجاء توزيع الضحايا فى الجنوب كالتالى :

- شهيد في عيترون و11 جريحاً

- شهيد في بليدا وجريح

- شهيد في حولا و10 جرحى

- ⁠3 جرحى في العديسة

- 12 جريحا في كفركلا
4 جرحى في ميس الجبل

- جريح في مركبا

- جريح في بنى حيان

- جريح فى رب تلاتين

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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