شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة اعتداءات الاحتلال فى الجنوب لـ47 شهيدا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إيمان حناالأحد، 26 يناير 2025 12:05 م
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في مواجهات بين أهل جنوب لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلى إلى 47 .
وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم تسجيل 3 شهداء وإصابة 44 آخرين بالرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.
وجاء توزيع الضحايا فى الجنوب كالتالى :
- شهيد في عيترون و11 جريحاً
- شهيد في بليدا وجريح
- شهيد في حولا و10 جرحى
- 3 جرحى في العديسة
- 12 جريحا في كفركلا
4 جرحى في ميس الجبل
- جريح في مركبا
- جريح في بنى حيان
- جريح فى رب تلاتين
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