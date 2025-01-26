شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 12:02 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26-1-2025 ، وذلك تزامنا مع تعرض البلاد لأمطار بعض المناطق .

وينشر " الخليج 365 " تفاصيل حالة الطقس كما يلى :

طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



شبورة مائية، صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الإسكندرية، وبورسعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومدن القناة.

فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على الإسكندرية وبورسعيد والوجه البحري.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.