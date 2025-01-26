شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم مسجد أبو بكر الصديق بمدينة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة سكن مصر، حورس في مدينة أكتوبر.

ويشهد محافظ الجيزة، بعد افتتاح المسجد، احتفالية الإسراء والمعراج، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والأمنية.

وافتتحت وزارة الأوقاف، الجمعة الماضية، 44 مسجدًا جديدًا فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 682 مسجدًا، من بينها 469 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و213 مسجدًا صيانة وتطويرًا،وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12763 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و639 مليون جنيه.