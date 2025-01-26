شكرا لقرائتكم خبر عن دار النشر لوغوس تستقبل زوارها في الدورة الـ56 من معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت، دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، زوارها، في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من الثالث والعشرين من يناير الجاري، وحتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة.

واستقبلت لوغوس عددًا من الزائرين، الذين تعرفوا على تاريخ دار لوغوس، والخدمات التي تقدمها، وأبرز الكتب الصادرة عنها.

وتشارك دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة السادسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في صالة 2 جناح C43.

ويمكن زيارة الجناح، الخاص بدار النشر لوغوس، طوال فترة انعقاد المعرض في المواعيد التالية:

١- من السبت، إلى الأربعاء: من العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.

٢- يومي الخميس، والجمعة: من العاشرة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.