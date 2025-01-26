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هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن إصابات الشد العضلى .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 26 يناير 2025 12:21 م

قالت هيئة الدواء المصرية إن الشد العضلي يختفى من تلقاء نفسه وغالباً لا يحتاج لرعاية طبية.​

وتابعت هيئة الدواء : يجب زيارة  الطبيب في التقلصات المؤلمة فى الحالات التالية :​
-بتسبب شعور حاد بالانزعاج.​
-بتؤدي لتورم الساق أو الاحمرار أو التغيرات الجلدية.​
-بتكون مصحوبة بضعف العضلات.​
-بتتكرر كتير أو مش بتتحسن مع الرعاية الذاتية.​


انفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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