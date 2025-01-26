هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن إصابات الشد العضلى .. تفاصيل

وتابعت هيئة الدواء : يجب زيارة الطبيب في التقلصات المؤلمة فى الحالات التالية :​ -بتسبب شعور حاد بالانزعاج.​ -بتؤدي لتورم الساق أو الاحمرار أو التغيرات الجلدية.​ -بتكون مصحوبة بضعف العضلات.​ -بتتكرر كتير أو مش بتتحسن مع الرعاية الذاتية.​

محمد يوسف

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