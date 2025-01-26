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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن إصابات الشد العضلى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 26 يناير 2025 12:21 م
قالت هيئة الدواء المصرية إن الشد العضلي يختفى من تلقاء نفسه وغالباً لا يحتاج لرعاية طبية.
وتابعت هيئة الدواء : يجب زيارة الطبيب في التقلصات المؤلمة فى الحالات التالية :
-بتسبب شعور حاد بالانزعاج.
-بتؤدي لتورم الساق أو الاحمرار أو التغيرات الجلدية.
-بتكون مصحوبة بضعف العضلات.
-بتتكرر كتير أو مش بتتحسن مع الرعاية الذاتية.
انفوجراف
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