شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تدعيم عناصر الأمان بمحاور المهندس شريف إسماعيل والصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجان لمراجعة كل المعدات والسيارات والأجهزة قبل التكهين لبيان مدى إمكانية إصلاحها والاستفادة منها وإعادة إستخدامها بعد تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها، ترشيدًا للنفقات ولدعم فرق العمل بكافة القطاعات لسرعة تنفيذ المهام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ على التأكيد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإشراف على أعمال إزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة والمرور الدورى لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية لأعمال الإزالة وعلى رأسها الإزالة الهدم اليدوى لعدم الإضرار بالعقارات المحيطة ومراقبة الجهات المنفذة للأعمال لحين إتمام الإزالة.

وناقش المحافظ، مع مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس مدينة كرداسة سبل تأمين حركة المواطنين من المارة والمركبات وتدعيم عناصر الأمان بعدد من القطاعات التى ورد بشأنها شكاوى من قبل المواطنين بسبب سرعة المركبات سواء بتركيب رادارات أو مطبات صناعية، وذلك بمحور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقًا) بكرداسة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى نطاق حى الهرم ومدينة 6 أكتوبر لضمان سلامة المواطنين على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال الفنية بتلك القطاعات.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الرى بالتطهير الدورى للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولا بأول بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكلف المحافظ رئيس مجلس إدارة الإعلانات بوضع ألية لمتابعة عملية تحصيل رسوم مقابل اللافتات الإعلامية بكل حى ومدينة ومطابقتها على أرض الواقع.