شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي تشارك بفعاليات معرض الكتاب 2025 لتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في قطاع الأنشطة الطلابية، والجامعات المصرية، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الوعي الثقافي ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.

حيث أعلنت وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب بدء فعاليات المعرض يوم 23 يناير 2025 وتستمر حتى 5 فبراير 2025، ويُعد هذا المعرض أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويُقدم برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم ندوات ومحاضرات وورش عمل ومؤتمرات تغطي محاور متنوعة تشمل الأدب والتاريخ والصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي والإعلام، مما يُتيح فرصة ذهبية للشباب لاكتساب المعرفة وتنمية قدراتهم الثقافية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية القراءة في تعزيز القيم الإنسانية ومواجهة الفكر المتطرف، مشددًا على دور معرض القاهرة الدولى للكتاب في بناء الفكر السليم والوعي المستنير لدى الشباب، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مشاركة الجامعات والمعاهد المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لنشر الفكر السوي والثقافة المعتدلة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن تنظيم زيارات طلابية للمعرض يُعد فرصة لتعزيز التفكير النقدي وتنمية الوعي الثقافي لديهم.

وأضاف الدكتور همام: "نحرص دائمًا على تفعيل دور الشباب في بناء مجتمع مستنير ثقافيًا وفكريًا، ومن خلال مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي البارز، نسعى إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الإبداع لدى الطلاب".

وقد دعت الوزارة الجامعات والمعاهد لتنظيم زيارات يومية للطلاب إلى المعرض، مما يتيح لهم التعرف على الأعمال الأدبية والفكرية المتنوعة، واكتساب رؤى جديدة في مجالات الثقافة المختلفة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة مهمة في دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة الفكر غير السوي والمتطرف، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المعتدلة لدى الشباب.