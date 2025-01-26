فاكسيرا تكشف معلومات هامة عن تطعيم الروتا .. تفاصيل

وتابعت : آخر ميعاد للجرعة الأولي (عشرين أسبوع)و آخر ميعاد لآخر جرعة بيكون 8 شهور.

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات " فاكسيرا " إن تطعيم الروتا متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس الروتا يسبب النزلات المعوية ويصيب الكبار والصغار، وأعراضه تكون شديدة عند الرضع، ويمكن أن تصل الحالة للحجز فى المستشفى، وتابعت وزارة الصحة: الإصابة إذا كانت شديدة تسبب الوفاة أحيانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس الروتا هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال شديد وقئ وارتفاع درجة الحرارة، وينتشر بين الأطفال الرضع والصغار دون سن 5 سنوات ويؤدى الفيروس للجفاف وقد يتسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون طفل سنويا حول العالم.

وتابعت: التطعيم صالح لأى طفل إلا لو كان عنده ارتفاع في درجة الحرارة أو إنسداد معوى أو يعاني من مشاكل في المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية فيفضل التعافى أولا.