شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية: اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الأفريقية استحقاق دستورى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية رأت من الضروري أن تكون هناك منصة أفريقية تهتم بالقضاء الدستورى، ومن هنا جاء فكرة مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية عام 2016، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لينعقد لأول مرة فى عام 2017.

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو وليد استحقاق دستورى حيث نصت دباجة دستور 2014 والمادة الاولى منه، تؤكد على انتماء مصر إلى إفريقيا، لذلك أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية بتفعيل هذا الاستحقاق ورعايته، حيث أن الدستور يتحدث عن انتماء مصر لأفريقيا باعتباره أمن قومى لها.

واضاف المستشار بولس فهمى، أن عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقى فى عام 2014، وانضمامها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى عام 2015 وحتى 2024، كانت البداية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية وجاء مؤتمر القاهرة لتتويج هذه العلاقات والذى حقق أهدافه.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الهدف من اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو تبادل الخبرات وأحكام المحاكم الدستورية الإفريقية، وشهد خلال دورته الأخيرة توصية بإنشاء مركز البحوث والدراسات القضائية الدستورية، والذى يعد من أهم التوصيات التى صدرت، حيث يعتبر مركزا لتدريب القضاه الجدد الذين يدخلون مجال القضاء الدستوري، ومن خلاله يتم استضافة الفقهاء الدستوريين فى العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.

ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.

ويتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.

أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني .

يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.



