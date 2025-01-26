شكرا لقرائتكم خبر عن "‫الزراعة" تعلن فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ92 لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه اعتبارا من 2 فبراير المقبل سوف يتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 والمزمع انطلاقها أبريل المقبل في المتحف الزراعي بالدقي.

وقال "عزوز" إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتقديم كل التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام، بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.



واضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير.



وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة.