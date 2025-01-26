شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بجميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ونص قرار محافظ الجيزة، رقم 1825 لسنة 2024، على أن بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزارة رقم 8 لسنة 1976 بشأن تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 288 لسنة 1982 بإنشاء صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 4089 لسنة 2007 بشأن تحصيل رسم الـ2% على نزلاء الفنادق بالمحافظة، وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-7812) بتاريخ 22-10-2009 بشأن موافقة مجلس الوزراء على أن يكون الرسم بنسبة 1% على إجمالي الفاتورة للفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بتاريخ 25-10-2009، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 13 لسنة 2010 بتحصيل رسم محلي، وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 27-4-2022، قرر:

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.



قرار محافظ الجيزة



قرار محافظ الجيزة



