شكرا لقرائتكم خبر عن دور النشر المسيحية تشارك فى الدورة الـ56 لمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن أبرز دور النشر المسيحية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، إذ يشهد المعرض في دورته الـ56 مشاركة واسعة من دور النشر المسيحية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الثقافي والديني داخل المعرض.

وتقدم دور النشر مزيجًا فريدًا من الإصدارات الروحية، والدينية، والتاريخية، التي تخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، كما تعد مشاركة دارات النشر المسيحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تجسيدًا حيًا للتنوع الثقافي الذي يميز المشهد المصري.

وفي التقرير التالي ننشر أبرز دور النشر المسيحية المشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب:

دور النشر المسيحية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

صالة (1)

A1 دار الكتاب المقدس

A5 دير القديسة دميانة للأقباط الأرثوذكس

A26 دار الثقافة

37A كنيسة القديس مارمرقس الرسول

A43 دار النشر الأسقفية

47 A مؤسسة القديس أنطونيوس

A56 دار الإخوة للنشر

A65 إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس

72 A دار مجلة مرقس

B1,B2 الهيئة المصرية العامة للكتاب

B5 مكتبة الاسكندرية

B12 جلوري للنشر والترجمة

B14 انسباير للنشر والتوزيع

B45 الإيمان الرسولية

B60 المركز الثقافي الفرنسيسكاني

C5 دار الأكويني

C6 كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

صالة (2)

A38 مدرسة الإسكندرية للنشر والتوزيع

B14 جذور للترجمة والنشر والتوزيع

B17 هيئة الخدمة الروحية للنشر

B34 أسقفية الشباب

14C لجنة خلاص النفوس للنشر

19C مركز باناريون للتراث الآبائي

36 C رسالتنا للنشر

C40 المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

C43 بطريركية الأقباط الكاثوليك