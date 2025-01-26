شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام والمستشار الثقافي وأعضاء القنصلية المصرية بالرياض يلتقون الجالية المصرية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض، والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور المستشار الثقافي والتعليمي المصري بالسعودية، أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، بحضور القنصل عبد الله حسني، والمستشار العمالي محمد عليان، وعدد من مسئولي القنصلية بالمملكة باعضاء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالخبر بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الدائمة التي تبذلها القنصلية المصرية بالرياض في التواصل مع أبناء الجالية في كل ربوع المملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور المستشار الثقافي والتعليمي المصري بكافة الحضور من أبناء الجاليات المصرية، معربًا عن سعادته باللقاء معهم، مشيرًا إلى أنه تم انشاء صفحات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي بخلاف الموقع الرسمي؛ لتلقي شكاوى ومقترحات الطلاب وأولياء الأمور والرد عليهم وحل جميع المشكلات التي تواجههم بشكل فوري.

وشرح المستشار الثقافي تطورات العملية التعليمية والمتابعة المستمرة لاختبارات أبناؤنا في الخارج، مؤكدًا أن المكتب الثقافي المصري بالرياض مفتوح دائمًا لتقديم الدعم لكل الدارسين وأولياء الأمور.

وأشاد المستشار الثقافي المصري بالسعودية بحسن سير الاختبارات للطلبة المصريين بمدارس المسار المصري بالرياض، لافتًا إلى متابعته الميدانية للجان الامتحانات، وذلك للاطمئنان من مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة بنظام البوكليت الذي يطبق لأول مرة لطلاب المرحلة الإعدادية، والذي وجد قبول من الطلاب وارتياح لهذا النظام الجديد.

وأكد الدكتور أحمد سعيد حرصه على توفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان، والحلول الفورية السريعة لأي مشكلة طارئة، مشيرًا إلى أنه شكل غرفة عمليات من أعضاء المكتب الثقافي المصري بالسعودية (الرياض ـ جدة)؛ لحل جميع المشكلات وإدارة الأزمات بشكل فوري سواء كانت تعليمية أو تنظيمية، مشيدًا بحسن التنظيم الذي قامت بها المدارس في الإعداد الجيد للجان والكنترول الخاص بالامتحانات.

ومن جانبه، أكد السفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض أن جوازات السفر منذ بداية هذا العام يستغرق إصدارها خمس أيام فقط بعد ما كانت في السابق تصدر في عدة أشهر. مشيرًا إلى أنه يلقي الدعم من جميع أجهزة الدولة في خطته بالنهوض بالقنصلية لخدمة أبناء الجالية.

ونوه القنصل عبدالله حسني بأن تطبيق القنصلية على الموبايل تجاوز ثلاثين ألف مشترك، كذلك أن الرد الآلي للقنصلية على استفسارات المواطنين يكون على مدار الساعة وبصفة دائمة،

وقدم المستشار العمالي محمد عليان محاضرة للتعريف بالتغييرات الجديدة في قانون العمل السعودي التي أصدرتها المملكة ضمن رؤية 2030 للمحافظة على حقوق العمالة.

ومن جانبهم، قدم أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية الشكر للجميع وسط حفاوة بالغة منهم تنظر بعين الرضا الي الجهد الملموس الذي تقوم به القنصلية بالرياض، والتطوير الرقمي والثورة الإدارية التي يلمسها كل مغترب بالمملكة العربية السعودية.