شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ الهند بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر التهنئة لجمهورية الهند وشعبها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية الذي يوافق اليوم الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة بين مصر والهند وآفاق تعاون مستقبلية متصاعدة تدفع بالعلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين إلى آفاق أرحب".
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