مصر تهنئ الهند بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة بين مصر والهند وآفاق تعاون مستقبلية متصاعدة تدفع بالعلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين إلى آفاق أرحب".

القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر التهنئة لجمهورية الهند وشعبها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية الذي يوافق اليوم الأحد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012