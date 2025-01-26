شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: فخورون كبيئيين بوضع الملف البيئى ضمن محور الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة بمناسبة الاحتفال بـ يوم البيئة الوطنى، قائلة : كل سنة واحنا كلنا طبيبن فى رحاب البيئة المصرية وكل سنة وكل قيادة والرئيس طيبين بمناسبة يوم البيئة الوطنى.

جاء ذلك خلال كلمتها احتفالية وزارة البيئة، بيوم البيئة الوطنى لعام 2025، تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل".

ووجهت وزيرة البيئة التحية للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق لتفانيه وجهوده المبذولة فى الإعداد لدليل استرشادي يمثل بمثابة أسلوب ممنهج لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة .

وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد ، أن وزارة التنمية المحلية شريك رئيسي لوزارة البيئة فى الكثير من الملفات وتضع ملف الحفاظ على البيئة كجزء رئيسي من أجندتها.

وقالت إن يوم البيئة الوطني يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذي يمثل نقطة تحول في الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعي واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة في صون البيئة.

وتابعت : فخورين كبيئيين فى الحكومة الجديدة لأول مرة الحلم يتحقق بوضع الملف البيئى ضمن محور الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية فكل الشكر والتقدير لرئيس الحكومة .

وأشارت إلى أن التحول الأخضر ليكون عادل لابد من الحوار المجتمعى ونحن فى برنامج الحكومة وضعنا الحوار المجتمعى فى أول سنة ضمن برنامجنا لتحقيق مشاركة مجتمعية فعاله وحقيقة .



واختتمت : كل سنة ومصر كلها طيبة بيوم بيئة وطنى أخضر وننعم بكنوز مصر الطبيعية ورأس مالها الطبيعى .