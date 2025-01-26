شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا حول مبادئ علم الإحصاء التطبيقي والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي التصميم والتحليل الإحصائي التابع لـ مركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا حول مبادئ علم الإحصاء التطبيقي باستخدام برنامج spss لما له من دور كبير فى تطوير التجارب الزراعية والبحث العلمي الزراعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق بأهمية وجوب العمل على رفع المستوى العلمي لدى شباب الباحثين يقوم المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي بدوره تدريبية بعنوان مبادئ علم الإحصاء التطبيقي باستخدام برنامج SPSS"خلال الفترة من 26 يناير وحتي 30 يناير وذلك بهدف نشر الوعي الاحصائي لدى شباب الباحثين مما يساعد على الحصول على نتائج ذات دقه عاليه وتقليل الفجوه بين النتائج التجريبيه والنتائج الحقليه ، حيث يعتبر التحليل الإحصائي أداة هامة في الزراعة في تطوير مبادئ علم الإحصاء التطبيقي وفهم النتائج بدقة، كذلك يدعمنا في إيجاد معلومات مهمة تفيد الزراعة وتحسن الإنتاج، كما يعتبر أساسيا في البحوث الزراعية حيث نستطيع تحسين الجودة ودقة الابحاث .

اوضحت الدكتورة هبة فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى أن الهدف الأساسي من برنامج SPSS هو تحليل البيانات الإحصائية بطريقة فعّالة ودقيقة، مع توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكن الباحثين من التعامل مع البيانات دون الحاجة إلى مهارات برمجية متقدمة .

وتتضمن الأهداف الرئيسية لاستخدام SPSS إلى تسهيل إجراء التحليلات الإحصائية المعقدة باستخدام واجهة رسومية بسيطة وأوامر برمجية مرنة كما يوفر أدوات تسهّل على الباحثين إجراء اختبارات إحصائية متعددة مثل اختبارات الفرضيات، وتحليل التباين، والانحدار، وتحليل البيانات الوصفية و يساعد SPSS الباحثين في إدخال البيانات، وتخزينها، وتنظيمها بشكل مناسب لتحليلها.

ويُمكّن للباحثين أو المستخدمين للبرنامج من إدارة البيانات بسهولة، سواء كانت عبارة عن بيانات كمية أو نوعية، مما يجعل عملية تنظيم العينات الكبيرة أكثر كفاءة.

و يوفر البرنامج أدوات متقدمة لتحليل البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية التي تساعد على استخلاص استنتاجات دقيقة ومبنية على الأدلة.

يهدف البرنامج إلى تقديم نتائج تتسم بالدقة والموثوقية، مما يعزز من مصداقية الأبحاث التي يعتمد عليها متخذو القرارات و فحص العلاقات بين المتغيرات المختلفة، مثل قياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين (تحليل الارتباط)، أو تأثير متغيرات مستقلة على متغير تابع (الانحدار).

كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الباحثين وصناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات موثوقة، سواء في المؤسسات التعليمية، أو القطاع.