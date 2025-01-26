شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى إطلاق جيش الاحتلال النار على الأهالى فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: إصابة 5 أشخاص في إطلاق جيش الاحتلال النار على الأهالي في جنوب لبنان.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان عشرات القرى اللبنانية القريبة من الحدود من العودة حتى إشعار آخر، وذلك بعد إعلان إسرائيل أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة النهائية لسحب قواتها اليوم الأحد، بموجب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى حربًا اندلعت العام الماضي.