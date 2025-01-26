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وزارة الصحة: اكتشاف سرطان الثدى فى المراحل الأولى يجنبك الاستئصال

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وزارة الصحة: اكتشاف سرطان الثدى فى المراحل الأولى يجنبك الاستئصال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

الأحد، 26 يناير 2025 09:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، إن سرطان الثدي لا يعالج باستئصال الثدي بالكامل في المراحل الأولى، مؤكدة أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن من المفاهيم الخاطئة أن الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن  18سنة  بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية  يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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