شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر تعليق العمل في مكتبي الشهر العقاري بناديي النيابة الإدارية ومجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أبو ضيف الأحد، 26 يناير 2025 10:12 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعليق العمل بفرع توثيق نادى النيابة الإدارية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2433 لسنة 2017، وذلك الحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادى النيابة الإدارية. وتعليق العمل بفرع توثيق نادي قضاة مجلس الدولة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2478 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 2432 لسنة 2017، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادي قضاة مجلس الدولة.

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