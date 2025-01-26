شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 09:30 ص

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأضافت الدكتورة منال عوض فى برقيتها: وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم و رجالها المخلصين.. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام.

كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكمية والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعثت الدكتورة منال عوض، برقية تهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري الإسراء والمعراج.. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأضافت: وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .