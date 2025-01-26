شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراء والمعراج.. وزارة الأوقاف تحتفل بالذكرى فى مسجد الحسين اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.



ويهدف الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى تأكيد الدروس العظيمة والقيم الروحية لهذه المناسبة، وإبراز معانيها السامية التي تمثل رسالة الإسلام في التسامح والرحمة، وسيُعقد الاحتفال اليوم الأحد 26 من يناير 2025 م، في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرة.

يأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الخير والمحبة، مؤكدةً أهمية استحضار معاني هذه الحادثة المباركة في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.