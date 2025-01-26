شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الحوار الوطني.. ائتلاف حقوق الطفل: يجب فصل المجلس الحسبي عن المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى، تفاصيل مشاركة المحامية زينب عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، خلال جلسة الوصاية وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي عقدت فى أرض المعارض، وأكدت على ضرورة فصل مكان المجلس الحسبي عن المحكمة مراعاة لنفسية الأطفال وذلك نظرًا لتكرار استدعائهم وأيضًا بسبب زحام المحكمة بالعديد من القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة زيادة الخبراء في المجلس الحسبي.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض، وأدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني.

وكشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى أن إجمالي عدد الكلمات التى شهدتها الجلسات المخصصة لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها وصل الى نحو 75 كلمة، ألقاها 70 متحدثا منهم 33 متحدثا ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37 من الخبراء والمعنيين.

وأشارت المحاضر الى ان قانون الوصاية واشكالية تعديله قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي ، وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذى يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات.