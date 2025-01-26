شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتوجه إلى القاهرة لاستقبال الأسرى المحررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد مركزى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية لاستقبال الأسرى المحررين، بحسب بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أكد البيان أن هذا يأتى ضمن عملية التبادل، واتفاق وقف إطلاق النار، وستتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع المسئولين المصريين.