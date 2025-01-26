شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تكنولوجية عالمية تتعاون لإطالة عمر الإنسان عبر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت شركة "اوبن إيه.آي"، الناشرة لموقع (تشات جي.بي.تي)، مع شركة "ريترو بيوساينس" الناشئة المتخصصة فى "إطالة العمر" لتطوير نموذج ذكاء اصطناعى مخصص لدراسة الخلايا الجذعية، والهدف من ذلك هو الحصول على ما يصل إلى 10 سنوات من الحياة الإضافية للجنس البشرى.



وذكرت شبكة (أر.تي.بي.إف) الإخبارية البلجيكية أن "اوبن ايه.آي" قامت بتطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع "ريترو بيوساينس" بهدف إلى إطالة متوسط العمر المتوقع من خلال دراسة عوامل ياماناكا، وهى مجموعة من البروتينات القادرة على إعادة برمجة الخلايا البالغة إلى خلايا جذعية متعددة القدرات.



وتم تصميم هذا النموذج الحصرى (GPT-4b micro) لتمهيد الطريق لتجديد أنواع مختلفة من الخلايا، وأيضا لإنشاء أعضاء مصممة خصيصا فى أفضل السيناريوهات.. وتم تدريب هذا النموذج خصيصا لاقتراح التعديلات المثلى لعوامل ياماناكا، كما لـ(GPT-4b micro) أن يجعل عملية إعادة البرمجة الخلوية أسرع بكثير وأكثر موثوقية من الوقت الحالي.. ويمكن لكل هذه الأبحاث أن تفتح يوما ما آفاقا جديدة فى مجال الصحة والشيخوخة.