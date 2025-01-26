شكرا لقرائتكم خبر عن 15 محافظة تتعرض للامطار غدًا وطقس شديد البرودة.. الأرصاد الجوية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الإسكندرية، وبورسعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومدن القناة.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على الإسكندرية وبورسعيد والوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.