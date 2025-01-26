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أخبار مصر.. انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 أول فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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أخبار مصر.. انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 أول فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025 بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

  الرئيس السيسي: مصر عادت واحة الأمن والأمان ولا أحد يستطيع تهديدها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أتوجه بالتحية لأعضاء الشرطة المدافعين عن وطننا ويشكلون درعا حصينا، مضيفا: مصر أصبحت كما كانت على مر العصور واحة للأمن والاستقرار.

 

السيدة انتصار السيسى تتوجه بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل فى عيدهم

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" درع مصر وحماتها. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار. كل عام وأنتم فخر الوطن".

 

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ.

 

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين غدا الأحد

تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.

 

وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل بملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة للشروق

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة، اليوم، بمدينة الشروق، استهلها بعقد اجتماع بجهاز المدينة، وخلال الاجتماع، وجه وزير الإسكان، بتكثيف حملات منع الإشغالات بالشروق،  والتواجد الميداني باستمرار، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وما تم إنجازه في السابق من رفع المخلفات وأعمال التطوير.

 

وزارة الداخلية توفر تخفيضات 50% بمطاعم ومحال تجارية بمناسبة عيد الشرطة

في إطار احتفالات مصر بعيد الشرطة، تتجلى مبادرة "كلنا واحد" كأحد أبرز المبادرات التي تعكس التلاحم الوطني وروح التعاون بين الحكومة والمواطنين.

 

انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 أول فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025 بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل، وتخصيص ركن ثابت لأهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

وزارة التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التخصصات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، ابتداءً من غدا الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥ ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي:

‏ https://ejsadm.moe.gov.eg

 

نتيجة صفوف النقل للترم الأول 2025 بمدارس الجيزة.. رابط الحصول على النتيجة

كشف سعيد عطية وكل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمحافظة، موضحا أنه سيتم البدء في إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل بداية من يوم الإثنين على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/

 

الصليب الأحمر: اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين فى غزة وإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصليب الأحمريعلن عن اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة وإسرائيل.

 

حماس: ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم

قالت حركة حماس إنها تنتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

طقس غدا الأحد 26-1- 2025.. شبورة وأمطار وأجواء شديدة البرودة ليلا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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