شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 أول فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025 بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: مصر عادت واحة الأمن والأمان ولا أحد يستطيع تهديدها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أتوجه بالتحية لأعضاء الشرطة المدافعين عن وطننا ويشكلون درعا حصينا، مضيفا: مصر أصبحت كما كانت على مر العصور واحة للأمن والاستقرار.

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" درع مصر وحماتها. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار. كل عام وأنتم فخر الوطن". القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين غدا الأحد تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة. قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة، اليوم، بمدينة الشروق، استهلها بعقد اجتماع بجهاز المدينة، وخلال الاجتماع، وجه وزير الإسكان، بتكثيف حملات منع الإشغالات بالشروق، والتواجد الميداني باستمرار، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وما تم إنجازه في السابق من رفع المخلفات وأعمال التطوير. وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل بملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة للشروق في إطار احتفالات مصر بعيد الشرطة، تتجلى مبادرة "كلنا واحد" كأحد أبرز المبادرات التي تعكس التلاحم الوطني وروح التعاون بين الحكومة والمواطنين. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025 بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل، وتخصيص ركن ثابت لأهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 أول فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، ابتداءً من غدا الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥ ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي: ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg وزارة التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التخصصات كشف سعيد عطية وكل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمحافظة، موضحا أنه سيتم البدء في إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل بداية من يوم الإثنين على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. https://www.gizaedu.net/ الصليب الأحمر: اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين فى غزة وإسرائيل أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصليب الأحمريعلن عن اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة وإسرائيل. قالت حركة حماس إنها تنتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. طقس غدا الأحد 26-1- 2025.. شبورة وأمطار وأجواء شديدة البرودة ليلا حماس: ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم الصليب الأحمر: اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين فى غزة وإسرائيل نتيجة صفوف النقل للترم الأول 2025 بمدارس الجيزة.. رابط الحصول على النتيجة وزارة الداخلية توفر تخفيضات 50% بمطاعم ومحال تجارية بمناسبة عيد الشرطة وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين غدا الأحد القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

السيدة انتصار السيسى تتوجه بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل فى عيدهم