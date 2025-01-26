شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية أى تعطيل بتنفيذ الاتفاق وتداعياته على بقية المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات، والاحتلال يواصل إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وأضافت القناة بأن حماس قالت إن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

ووفق بنود الاتفاق، يفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور)، فور تسليم الأسرى.

وفي وقت سابق، تسلَّمت إسرائيل المحتجزات الأربع اللاتي أفرجت عنهن حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة، من الصليب الأحمر الدولي، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من المرحلة الأولى بموجب صفقة التبادل مع إسرائيل.

كما أطلقت إسرائيل سراح 121 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و79 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة التبادل.

