شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حماس يتوجه إلى القاهرة للقاء مسئولين مصريين واستقبال الأسرى المبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس في بيان لها، السبت، أن وفد قيادى من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالمسؤولين فى مصر.

وأشارت حركة حماس في بيان لها أن الوفد القيادى لحركة حماس سيكون في استقبال الأسرى المبعدين المتوقع وصولهم ضمن عملية التبادل الثانية.