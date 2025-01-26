شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى ووزارة الداخلية والمصريين بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات الشرطة المصرية وضباطها وأفرادها، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثالث والسبعين، الذي يوافق 25 من يناير.

وأكد وزير الأوقاف إن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها معاني البطولة والفداء كما جسّدها رجال الشرطة في سبيل حفظ الوطن وكرامته، مشيرًا إلى أن ما قدمه رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ يظل رمزًا للتضحية بالنفس والإخلاص للوطن والشهادة الحقيقية في سبيل الله؛ مشيدًا بهذا الدور العظيم الممتد من مواجهة المحتل يومئذٍ إلى مواجهة كل تهديد وخطر قد ينال من سلامة الأمة المصرية وأبنائها الكرام.

وأضاف الوزير إن وزارة الأوقاف تؤكد دعمها الكامل لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودًا مضنية لحماية الوطن ومواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كما وجه وزير الأوقاف التحية إلى الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد وحدة الصف المصري ووقوف أبناء الوطن صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، مشددًا على ضرورة استلهام روح التضحية والعطاء من بطولات رجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص للوطن، واستشعار نعمة الله العظيمة على مصر وشعبها بأن تظل واحة الأمان والاستقرار في خضم اضطرابات يموج بها العالم أجمع.

واختتم الوزير تهنئته بالدعاء لمصر أن يديم الله عليها الأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يوفق شرطتها الباسلة إلى الوفاء بأمانة المسئولية التي أقامها الله فيها – فلا استقرار ولا ازدهار بلا أمان.