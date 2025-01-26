شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة باتحاد العمال يحتفلون بعيد الشرطة بتوزيع الورد والشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المحلي للعاصمة الإدارية الجديدة والشروق وبدر، ولجنة المرأة بالنقابة العامة للبترول، برئاسة عايدة محيي الدين، الامين العام لنقابة البترول، عدد من أقسام الشرطة احتفالا بالعيد الثالث والسبعين للشرطة، والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وأعربت عايدة محي الدين، عن خالص شكرها وتقديرها ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن والأمان وتقديرًا لتضحيات شهداء الشرطة الأبرار ‏في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وأكدت رئيس الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية وبدر والشروق ورئيس سكرتارية المرأة بعمال مصر، أن عيد الشرطة يمثل رمزاً للفداء والوطنية، حيث يستذكر فيه الشعب المصري تضحيات رجال الشرطة عبر التاريخ في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته.

كما أشادت بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم المستمر لبلدنا الحبيب مصر.

وأضافت رئيس الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية، خلال كلماتها أن الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر يقف داعماً ومسانداً لجميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة المصرية .

وشملت الزيارة عدد من أقسام الشرطة والتمركزات الأمنية لتقديم الورد والشيكولاتة للضباط وأفراد الشرطة، تعبيرًا رمزيًا عما يبذلونه من جهد بلا حدود لأمن وأمان مصرنا الحبيبة وتعبيرًا عن الوفاء وتقديرًا لما تقدمه الشرطة من شهداء دفاعا عن الوطن.

شارك في تلك الجولة، احمد الجوهرى، نائب رئيس الاتحاد المحلى، ساره قطب، عضو الاتحاد، وعدد من الامينات، ثناء عادل، بسمه حسن، سامية محمد، منى وجيه، منال الليثي، هناء محمود، ايمان طه.

واختتمت سكرتارية المرأة والطفل والاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية، وأمانة المرأة بنقابة البترول، جولتهم اليوم بالتقاط الصور التذكارية، مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية.

جاء ذلك احتفالا بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة وحرصًا من سكرتارية المرأة ونقابة البترول على المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.