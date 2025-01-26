شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يستقبل وفد النقابة العراقية لبحث التكامل العربى فى مجال التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح اليوم، وفداً من نقابة المعلمين العراقيين ، برئاسة عدى العيساوي نقيب المعلمين العراقيين، محمد سعيد نقيب المعلمين فرع بغداد، وكريم التميمي نقيب المعلمين فرع الكرخ بالعراق، وذلك بمقر النقابة العامة للمعلمين في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تطوير العمل النقابي وتبادل الخبرات.

بحضور محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ، وياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية ، وأحمد شعبان الأمين المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية .

وخلال اللقاء ناقش الطرفين سبل تطوير العملية التعليمية وتبادل الخبرات التربوية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين بيئة التعليم. كما تطرق الاجتماع إلى الخدمات المقدمة للمعلمين في أكبر نقابتين بالوطن العربي، مع استعراض التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز دور النقابات في دعم أعضائها.

وأكد الزناتي خلال اللقاء على أهمية التكامل العربي في مجال التعليم، مشددًا على أن التعاون بين النقابات التعليمية يسهم في تبادل الأفكار والرؤى التي تساعد في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق طموحات المعلمين.

وأشار الزناتي، على اهتمام الدولة المصرية بمنظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأداة فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن المعلم هو العمود الفقري لأى منظومة تعليمية، والتربية تأتى قبل التحصيل الدراسي، والمدرسة لها دور هام جداً بالتربية النفسية والوحدانية للطالب، وتعليم القيم والإسهام في بناء الوعى الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها، والتوعية بالتحديات التي تواجهها بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد وفد نقابة المعلمين العراقيين بحفاوة الاستقبال، معبرين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع نقابة معلمي مصر والاستفادة من خبراتها في تقديم الخدمات النقابية والتعليمية.

وفى نهاية اللقاء قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب درع النقابة العامة للمعلمين إلى الوفد العراقي .