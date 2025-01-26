شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الوفد الكنسى المشارك فى تنصيب بطريرك إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، أعضاء الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا الجديد أبونا باسيليوس، وذلك قبل سفرهم اليوم إلى أسمرة عاصمة إريتريا.

يتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر ديسمبر الماضي عن فوز نيافة المطران أبونا باسيليوس بمنصب البطريرك، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة.