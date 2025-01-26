شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين عددًا من المواقع لدراسة استغلالها فى إقامة ساحات انتظار والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية، اليوم السبت، بأحياء الدقي والعجوزة، لمعاينة عدد من المواقع لدراسة مدى إمكانية استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتجارية تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقق عائد اقتصادي يتم إنفاقه على أعمال التطوير الجارية بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بوضع الرؤى والتصورات اللازمة لتلك المواقع بما تتماشى مع الرؤية الحضارية التي تنفذها المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة باستغلال بعض الأماكن الفضاء وتجهيزها كساحات انتظار للسيارات لخدمة المواقع المقترحة مما يساهم في تنظيم الحركة المرورية للمناطق المقرر تطويرها.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، الحالة العامة للنظافة بشوارع السودان والتحرير ومحي الدين وجامعة الدول العربية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافد فرق العمل خلال أيام العطلات الرسمية.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة، ،شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.