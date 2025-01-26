شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق غدا أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

يطلق صندوق تحيا مصر غدا الأحد أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفعاليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، ومستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وتعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهى (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

وتشهد مدينة الأسمرات تنفيذ فعاليات أسبوع الخير من صندوق تحيا مصر الذى يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسى الكهربائية والكراسى المتحركة لرعاية ذوى الهمم، وأدوات مساعدة للمكوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقى لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.