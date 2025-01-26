شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية بألبانيا تعلن وفاة رئيس الأساقفة عن عمر 95 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية فى ألبانيا، اليوم السبت، وفاة أناستاسيوس يانولاتوس، رئيس أساقفة ألبانيا، عن عمر 95 عاما.

وأضافت الكنيسة: “توفي أناستاسيوس، رئيس أساقفة تيرانا ودوريس وسائر ألبانيا ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في ألبانيا، في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أثينا، بسبب خلل في وظائف العديد من أعضاء جسمه. وكان أناستاسيوس قد دخل المستشفى في تيرانا، في 30 دجنبر، بسبب عدوى فيروسية؛ لكن تم نقله إلى أثينا بعد بضعة أيام من تدهور حالته الصحية”.

يذكر أن أناستاسيوس يانولاتوس ولد في اليونان في عام 1929، ووصل إلى ألبانيا في عام 1991، مباشرة بعد سقوط النظام الشيوعي الذي حكم البلاد منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي لإحياء الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في البلاد.