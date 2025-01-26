شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان يزورون الجناح العسكري فى معرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وياتى ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الثقافة والمعرفة وتشجيع الشباب على القراءة.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جامعة حلوان لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب. يُعد المعرض فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الإصدارات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، مما يُسهم في بناء جيل مثقف واعٍ بقضايا وطنه ومحيطه الإقليمي والدولي.

تميزت زيارة الطلاب بجولة خاصة داخل الجناح العسكري، الذي يُبرز دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. وأعرب الطلاب عن تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الجناح للتعريف بتاريخ الجيش المصري وإنجازاته المتعددة، مما يُعزز شعورهم بالاعتزاز الوطني والفخر ببلادهم.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية زيارة معرض الكتاب في تعزيز وعي الطلاب بأهمية القراءة كوسيلة لتنمية القدرات الفكرية والإبداعية. وأضاف أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.

ومن جانبه، اشاد الدكتور حسام رفاعي بالدور الكبير الذي يلعبه معرض الكتاب في تشكيل وعي الطلاب وفتح آفاق جديدة لهم.

وشهدت الزيارة أجواء إيجابية مليئة بالحماس والتفاعل بين الطلاب، وبهذه الزيارة، تؤكد جامعة حلوان على استمرار دعمها للأنشطة التي تُسهم في صقل شخصية الطلاب وتُرسخ فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن، إيماناً منها بدور الثقافة والمعرفة في بناء مستقبل أفضل.

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