شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: معرض الكتاب له بُعد ثقافي لتنمية المجتمع المصري خاصة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي الكتاب ليس معرض للكتاب فقط ولكن منتدى ثقافة كبير فيه حراك ثقافي وفني، موضحا أن معرض الكتاب يقدم خدمة متميزة ولها بعد ثقافي لتنمية المجتمع المصري خاصة فئة الشباب.

وأضاف وزير الثقافة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الندوات واللقاءات التي تقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تولد مقترحات وحلول إبداعية في كافة القضايا والمجالات، قائلا: "فخورين أن وزارة الثقافة بؤرة اهتمام على المستوى المصري والإقليمي ومعرض الكتاب يقام على 60 ألف متر مربع وهو ثاني معرض على المستوى العالم".

وأوضح، أن التنوع الركيزة الأساسية في المعرض لان الثقافة لها وسائل مختلفة والتنوع مصدر إبداعي كبير وهو الذي يثير جدل وتساؤلات ونقدر نحقق منه مواكبة أكبر ووقوف على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مبادرة المليون كتاب تشارك فيها عدد من المؤسسات المؤثرة وندعو دور النشر للمشاركة في المبادرة بالعام القادم.

