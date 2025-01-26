شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باسيليوس يترأس عيد النور السنوي بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

ترأس صباح اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، عيد النور السنوي، لجماعات إيمان ونور بإيبارشيتي المنيا، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، بمشاركة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشيّة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وأقيم الاحتفال تحت شعار "نلتقي بيسوع"، حيث شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشتين، والأخوات الراهبات.

وأقيم الأحتفال تحت إشراف وتنظيم جماعة إيمان ونور، مقاطعة قلب يسوع، وسط مصر، بمشاركة الآباء الكهنة، مرشدي المقاطعة، ومسؤولي، وأعضاء جماعات إيمان ونور، من كنائس الإيبارشيتين.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى نيافة الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية حول "اللقاء مع يسوع مُفرح"، ثم قدم نيافة الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "أنتم نور وفرح"، كما تضمن الاحتفال أيضًا الفقرات الروحية المتنوعة.