شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، إننا نتوجه بأسمى كلمات التهنئة للشرطة نساءً ورجالا الذين يشكلون درعا حصينا أمام كل التهديدات والمخاطر.

وأضاف الرئيس السيسى: نقدم تحية رفيعة لشهداء الشرطة المصرية الذين بذلوا أرواحهم فداءً عن الوطن، وبرهنوا بدمائهم على شجاعتهم فى مواجهة أعداء الوطن والدين.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا، ميضفا: أننى اعتبر أسر شهدائنا جزءا من عائلتى الكبيرة.